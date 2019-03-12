Общество

Концепцию Ганзейского форума обсудили в администрации области

Концепцию форума, который пройдет в Псковской области в июне, в рамках 39-ых международных Ганзейских дней нового времени, обсудил губернатор региона Михаил Ведерников со своим заместителем Нинель Салагаевой и председателем комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым. Рабочее совещание состоялось в четверг, 14 марта, в администрации региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников подчеркнул, что одна из основных задач Ганзейского форума — максимально презентовать экономический и инвестиционный потенциал региона и создать эффективную площадку для международной кооперации. Свое желание стать партнерами мероприятия уже подтвердили ПАО «Транснефть» и ГК «Ростех».

Нинель Салагаева рассказала, что форум пройдет 28—29 июня. Ожидается, что в нем примут участие порядка 300 человек. Среди приглашенных — полномочный представитель президента РФ в СЗФО, руководство министерства экономического развития РФ, ряда субъектов округа, Ганзейского союза, Ассоциации европейского бизнеса, Торгово-промышленной палаты РФ и других объединений бизнеса.

Деловой частью запланировано пленарное заседание и тематические секции, которые будут посвящены вопросам ведения бизнеса в России, межрегионального и приграничного сотрудничества, перспективам кооперации в промышленной сфере, развития въездного и паломнического туризма.

Выставочная часть форума предполагает создание открытой площадки для размещения достижений промышленности Псковской области, в которой уже подтвердили свое участие 30 предприятий, а также ознакомительные выезды делегатов в технопарки.

Резюмируя сказанное, Михаил Ведерников поручил создать представительную рабочую группу по подготовке форума, продумать название форума, тематическое наполнение, участие федеральных и международных спикеров. «Это серьезное и ответственное мероприятие. Важно, чтобы оно прошло без сучка без задоринки. Программа должна быть насыщенной, интересной и неформальной, чтобы гости захотели к нам вернуться в следующем году», — поставил задачу руководитель области.