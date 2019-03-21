Общество

Псковские зоозащитники объявили сбор средств для выкупа территории приюта «Лесопилка»

Псковская зоозащитная организация собирает деньги на выкуп территории, где находится приют для животных «Лесопилка». Об этом руководители организации сообщают на официальной странице ВКонтакте.

Руководители ПРОО «Зоозащита» отмечают, что на данный момент в приюте живут 84 животных. «Напомним, что приют Лесопилка, которому в этом году уже 8 лет - это дом, для огромного количества животных. В нем живут постоянно , без возможности найти свой дом, старики, хронически больные животные, а так же идет мощный поток животных, которые стерилизуются, вакцинируются, лечатся и пристраиваются в новые дома. Но здания, в которых находятся основные отделения приюта, принадлежат частному лицу. И в данный момент нам предложено выкупить здания или выехать», - сообщается в сообществе ВКонтакте.

Необходимо собрать 950 000 рублей.

«Практически все время, которое мы находимся на данной территории, мы решали проблему с землей под приют. Были попытки найти новую территорию, новые здания или просто новую площадку. Письма, встречи с депутатами разных созывов и направлений. Но жизнь показала- лучшей площадки, что мы имеем сейчас, нам не найти. Место уже стало известно огромному количеству жителей Пскова и области, место обживалось и окультуривалось, обрастало всеми необходимыми отделениями, для полноценного функционирования приюта. Поэтому началась работа над узакониванием земли, на которой уже стоят будки, вольеры и протекает наша жизнь. И эта работа началась задолго до того, как нам объявили , что здания надо или выкупить или уехать», - сообщают руководители приюта.

ПРОО «Зоозащита» просит неравнодушных граждан оказать помощь в сборе средств для выкупа земли.

Номер карты для пожертвований:

5469 5100 1270 3931 (Сбербанк)

Карта привязана к телефону — 89113623125 ( Вера Николаевна Короткова)

Yandex.Money

https://money.yandex.ru/to/410015778256235

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