Общество

Роструд проводит опрос о пользе соцсетей в профессиональной деятельности

Федеральная служба по труду и занятости проводит опрос пользователей Общероссийской базы вакансий и резюме «Работа в России» (trudvsem.ru) о возможности использования социальных сетей для поиска работы и в ходе исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Cоцсети стали неотъемлемой частью современного общества, – говорит заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, – и выступают отличной площадкой для нетворкинга. В прошлом году мы запустили социальную сеть деловых контактов «Skillsnet.ru», которая насчитывает почти 100 тысяч пользователей и более полумиллиона российских работодателей, зарегистрированных на портале «Работа в России», имеют к ней доступ. В этом году Роструд планирует провести серию опросов, которые определят направления развития этого ресурса».

В опросе «Соцсети на работе» уже приняли участие более 20 тыс. человек. По предварительным данным у большинства (59%) имеется открытый доступ в соцсети, и только в 18% случаев он полностью отсутствует. Почти 40% опрошенных ищут в социальных сетях информацию, необходимую для работы. 22% респондентов считают соцсети удобным инструментом для поиска вакансий, а 38% пока не пробовали трудоустраиваться таким образом.

Опрос продлится до 1 апреля 2019 года, принять в нем участие можно, перейдя по ссылке: https://trudvsem.ru/questionnaire/process.