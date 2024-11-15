Общество

Главную ель на Октябрьской площади в Пскове планируют установить 7 декабря

Главную ель на Октябрьской площади в Пскове планируют установить 7 декабря. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Ориентировочно 7 декабря начнется установка главной ёлки на Октябрьской площади. Этот символ Нового года станет центром притяжения для всех, кто хочет погрузиться в предвкушение новогоднего чуда», – сказал Борис Елкин.

Напомним, монтаж новогодней иллюминации на территории Пскова должен быть окончен в срок до 15 декабря 2024 года.

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Город начнут украшать к Новому году на этой неделе.