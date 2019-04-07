Общество

Из программы «Земский доктор» уберут возрастной ценз

Возрастной ценз для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» уберут до конца этого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минздрава. Таким образом, получить 1 млн рублей подъемных при переезде на село смогут и врачи старше 50 лет, но эксперты сомневаются, что это значительно увеличит число участников программ.

Изменения в документы внесут до 1 декабря, фактически работа по новым правилам стартует в 2020 году, рассказали в Минздраве.

По программе «Земский доктор» врач получает единовременную выплату в 1 млн рублей, если переезжает работать в сельский населенный пункт, рабочий поселок или поселок городского типа. Подъемные дают, после того как специалист подпишет трудовой договор с медучреждением на срок не менее пяти лет. 60% этой суммы платит фонд ОМС, остальные 40% - региональный бюджет.

Аналогичные правила действуют по программе «Земский фельдшер», но единовременная выплата вдвое меньше - 500 тыс. рублей.

В период с 2012 по 2017 годы, по данным Минздрава, в село переехали 29 тыс. медиков, итоги 2018 года пока не подведены. При этом дефицит врачей сохраняется. Летом 2018 года глава министерства Вероника Скворцова заявляла о нехватке 27 тыс. человек.