 
Общество

В «Единой России» потребовали установить единые правила пользования платными парковками

0

«Единая Россия» требует установить единые правила пользования платными парковками, сообщила член экспертного совета партии по подготовке Народной программы Людмила Болилая.

Изображение сгенерировано нейросетью

Она отметила, что в последние несколько недель в новую Народную программу партии поступают жалобы водителей на проблемы на парковках, среди них: неясный процесс оплаты парковочного места, разные правила в зависимости от города, штрафы из-за технических задержек.

«В преддверии лета это становится особенно острым вопросом - миллионы семей поедут в отпуск на машинах, и поездка не должна превращаться в постоянный стресс. "Единая Россия" требует навести порядок в этом вопросе. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками. Водитель должен понимать, сколько стоит место и как удобно и своевременно его оплатить», - приводятся слова Болилой на сайте ЕР.

Она отметила, что парковки, в первую очередь являются сервисом для людей, а не способом заработать на гражданах, пишет РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026