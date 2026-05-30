В «Единой России» потребовали установить единые правила пользования платными парковками

«Единая Россия» требует установить единые правила пользования платными парковками, сообщила член экспертного совета партии по подготовке Народной программы Людмила Болилая.

Она отметила, что в последние несколько недель в новую Народную программу партии поступают жалобы водителей на проблемы на парковках, среди них: неясный процесс оплаты парковочного места, разные правила в зависимости от города, штрафы из-за технических задержек.

«В преддверии лета это становится особенно острым вопросом - миллионы семей поедут в отпуск на машинах, и поездка не должна превращаться в постоянный стресс. "Единая Россия" требует навести порядок в этом вопросе. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками. Водитель должен понимать, сколько стоит место и как удобно и своевременно его оплатить», - приводятся слова Болилой на сайте ЕР.

Она отметила, что парковки, в первую очередь являются сервисом для людей, а не способом заработать на гражданах, пишет РИА Новости.