Финал конкурса «Мисс/Миссис Великие Луки 2025» будет транслироваться онлайн

Прямая трансляция большого финала «Мисс/Миссис Великие Луки 2025» будет проходить на официальном паблике проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

«По просьбам наших подписчиков и в виду того, что количество билетов ограничено, оргкомитет приглашает всех присоединиться к большому юбилейному шоу через прямую трансляцию из СДЦ "Атмосфера" в Великих Луках», - отметили организаторы.

Трансляция начнется в 17.00 по ссылке.

Напомним, сегодня выберут победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Великие Луки 2026». За главные титулы будут бороться 15 замужних женщин и четыре девушки.