«Остров Мечты» управляет ожиданиями посетителей с помощью компьютерного зрения

Парк развлечений «Остров Мечты» внедрил первую в России систему автоматического подсчета времени ожидания на популярные аттракционы. Проект был реализован при технической поддержке ИТ-холдинга Т1. Технологии компьютерного зрения в реальном времени отслеживают количество посетителей в очередях. Тестирование решения стартовало в декабре 2025 года, в марте 2026 года проект был запущен в эксплуатацию. В мае этого года 12 самых востребованных аттракционов подключили к системе. В ближайшее время практику планируется расширить на все самые посещаемые аттракционы.

Алгоритмы компьютерного зрения автоматически подсчитывают количество людей в стандартной и ускоренной очереди, оценивают скорость их движения и фактическую пропускную способность аттракциона. На основе этих параметров система вычисляет время, необходимое, чтобы обслужить всех гостей, уже находящихся в очереди. Информация о времени ожидания выводится на экраны перед входом в очереди, в ближайшей перспективе практику планируется внедрить в мобильное приложение парка, помогая гостям выбирать менее загруженные аттракционы и снижать фактическое время ожидания. В данный момент время ожидания для посетителей отображается на таких популярных аттракционах, как «Отель Трансильвания», «Молот судьбы», «Полёт в тоннеле».

«Для Парка развлечений проект по подсчету времени ожидания в очередях является инструментом, дающим ценную аналитику для оперативного управления потоками, эффективной работы операторами аттракционов и повышению удовлетворенности наших гостей каждый день. Решение соответствует всем отраслевым стандартам в сфере безопасности, сбора и обработки данных», — Владимир Цыпин, заместитель руководителя отдела эксплуатации аттракционов.

«Мы первыми в России разработали такое решение для парка развлечений и показали, что компьютерное зрение может не просто считать людей в кадре, а превращать эти данные в понятный для гостей и бизнеса показатель — время ожидания в очереди. Такое решение масштабируется на любые объекты индустрии развлечений и позволяет операторам одновременно повышать удовлетворенность посетителей», — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

Проект в «Острове Мечты» может стать отправной точкой в создании тиражируемого продукта для индустрии развлечений.