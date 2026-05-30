Можно ли приносить свою еду и напитки в кинотеатр, ответили в Роспотребнадзоре

О правилах проноса еды и напитков в кинотеатре рассказали в Роспотребнадзоре в канале Мах.

«Сам по себе запрет на пронос в кинотеатр еды и напитков, приобретенных вне кинотеатра, не основан на законе. Кинотеатр вправе устанавливать правила посещения, однако такие правила не должны нарушать права потребителей и противоречить законодательству. Если потребитель приобрел билет, кинотеатр обязан оказать услугу по показу фильма. Требование обязательно покупать продукцию только в баре или кафе кинотеатра может рассматриваться как навязывание дополнительных товаров и ограничение прав потребителя», - отметили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что кинотеатры, как правило, объясняют такие ограничения необходимостью поддержания чистоты, обеспечения комфорта зрителей и соблюдения правил безопасности. Однако внутренние правила организации не могут ограничивать права потребителей по сравнению с требованиями закона.

Согласно статье 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», запрещается обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных товаров или услуг. Покупка билета в кино не может ставиться в зависимость от приобретения еды или напитков в кинотеатре. Поэтому отказ в допуске зрителя исключительно из-за наличия собственной еды или напитков может быть признан неправомерным. При этом потребитель обязан соблюдать общественный порядок и не мешать другим зрителям.

«Что делать, если вас не пустили в кинотеатр? Рекомендуется попросить администрацию разъяснить основания отказа в письменной форме, сохранить билет, чеки и при возможности зафиксировать отказ (фото, видео, свидетельские показания), направить претензию в адрес кинотеатра, обратиться с жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора, при необходимости — обратиться в суд за защитой своих прав», - добавили в Роспотребнадзоре.

При этом, если потребителю необоснованно отказали в оказании услуги, он вправе требовать возврата стоимости билета, возмещения убытков, компенсации морального вреда и взыскания штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в соответствии со статьей 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».

