Общество

Обязательные паспорта прививок для детей предложили ввести в России

Во избежание эпидемий опасных инфекционных заболеваний необходимо вести в обязательном порядке паспорта о прививках для детей. Как передает «Интерфакс», об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Давайте обсуждать введение обязательных, акцентирую внимание, обязательных паспортов прививок для детей. Чтобы фиксировать в них не только информацию о сделанных прививках, но и о причинах отказа от них, о противопоказаниях», - сказал Огуль на «круглом столе» в Госдуме по теме отказа от вакцинации.

Огуль также считает, что «возможно, надо пересмотреть и перечень санитарных требований к мигрантам».