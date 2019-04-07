Общество

За три месяца Псковский Детский фонд оказал помощь более тысячи детей

За 3 месяца 2019 года Псковским областным отделением Российского детского фонда оказана адресная помощь 1 026 детям из нуждающихся семей. 34 раза за первый квартал года фондом оказывалась различная помощь (мебель, игрушки, школьные принадлежности, строительные материалы, оборудование и сладости) детским учреждениям области (школам-интернатам, социальным приютам, детским домам), сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде.

314 малообеспеченных семьи области получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 998,6 тысяч рублей. Работниками и волонтерами фонда за 3 месяца организовано детских мероприятий, праздников, выставок, спектаклей и экскурсий для 389 детей.