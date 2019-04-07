Общество

Блогер-оппозиционер Малов назначен замдиректора псковского МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга»

Псковский блогер-оппозиционер Алексей Малов назначен заместителем директора муниципального предприятия города Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей стало известно из собственных источников.

Отметим, что срок полномочий руководителя МП Валерия Тюменцева истек, контракт с ним не продлен. В ближайшее время будет объявлен конкурс.

По информации собеседника ПЛН, Алексей Малов приступит к работе с завтрашнего дня и будет заниматься проектами в области социологии.

Напомним, Алексей Малов ранее был депутатом Гдовского районного собрания (фракция КПРФ). Он был лишен мандата по требованию прокуратуры из-за двойного гражданства. В дальнейшем претендовал на пост регионального координатора движения «Открытая Россия». В последнее время являлся помощником депутата Псковской гордумы Юлии Пожидаевой (фракция «Справедливая Россия»). Выступал инициатором сбора подписей за отставку главы Пскова Ивана Цецерского.