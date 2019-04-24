Общество

Сельским депутатам упростили порядок декларирования доходов

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали два проекта федеральных законов, упрощающих порядок декларирования доходов для депутатов сельских поселений. Изменения коснуться законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято на 32-й сессии регионального парламента.

Отметим, что поправки в указанные законы подготовил экс-губернатор Псковской области, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Данной законодательной инициативе способствовал опыт работы в Псковской области.

Поправками предлагается смягчить наказание за незначительные неточности в декларациях муниципальных депутатов и освободить работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений от заполнения ежегодных деклараций, если в отчетном периоде ими не было совершено крупных покупок.

По мнению инициаторов законопроекта, такое упрощение порядка декларирования сохраняет прозрачность совершения сельскими депутатами крупных сделок, не распространяется на сельских депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Соответственно, предлагаемые изменения не приведут к смягчению антикоррупционных требований, при этом позволят значительно снизить нагрузку на контрольные органы.

Региональные депутаты посчитали, что согласились с такой позицией и поддержали оба проекта федеральных законов.