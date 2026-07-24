Благоустройство общественной территории завершили в деревне Баландино Псковской области

Благоустройство общественной территории, которое стало возможным благодаря активному участию жителей в рейтинговом голосовании в 2025 году, завершили в деревне Баландино Псковской области, сообщил глава Великолукского округа Алексей Кузьмин в своем канале в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: Алексея Кузьмина / Max

Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Активность жителей оказалась по-настоящему впечатляющей: в голосовании приняло участие более 6 500 человек. Победителем была признана общественная территория у дома № 53 на улице Портовой. Именно здесь и развернулись масштабные преобразования, превратившие заброшенный участок в современное, функциональное и уютное пространство», - отметил глава Великолукского округа.

В рамках проекта выполнили комплекс работ. Сначала специалисты провели планировку и расчистку территории, вырубив аварийные деревья и кустарники, которые мешали обзору и представляли опасность. Установили ограждение по периметру и выложили дорожки тротуарной плиткой.

Для комфорта и безопасности жителей смонтировали современное уличное освещение и систему видеонаблюдения. В зоне отдыха установили удобные скамейки и урны для поддержания чистоты.

Работы выполнила подрядная организация ООО «СМУ‑44», обеспечив, по словам Алексея Кузьмина, качественное выполнение в срок.

«Однако на этом планы жителей не заканчиваются. Самой главной мечтой остается установка крытой сцены — она позволит проводить концерты, праздники и другие мероприятия независимо от погоды», - добавил глава Великолукского округа.

Такая возможность появилась благодаря победе ТОС «Активисты Баландино» в региональном грантовом конкурсе. Сейчас идет подготовка к реализации проекта.