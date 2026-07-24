Благоустройство общественной территории завершили в деревне Баландино Псковской области

Благоустройство общественной территории, которое стало возможным благодаря активному участию жителей в рейтинговом голосовании в 2025 году, завершили в деревне Баландино Псковской области, сообщил глава Великолукского округа Алексей Кузьмин в своем канале в мессенджере Max.
Фото здесь и далее: Алексея Кузьмина / Max
Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В рамках проекта выполнили комплекс работ. Сначала специалисты провели планировку и расчистку территории, вырубив аварийные деревья и кустарники, которые мешали обзору и представляли опасность. Установили ограждение по периметру и выложили дорожки тротуарной плиткой.
Для комфорта и безопасности жителей смонтировали современное уличное освещение и систему видеонаблюдения. В зоне отдыха установили удобные скамейки и урны для поддержания чистоты.
Работы выполнила подрядная организация ООО «СМУ‑44», обеспечив, по словам Алексея Кузьмина, качественное выполнение в срок.
Такая возможность появилась благодаря победе ТОС «Активисты Баландино» в региональном грантовом конкурсе. Сейчас идет подготовка к реализации проекта.