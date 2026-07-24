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В Псковском округе школьница похитила товары из «Вайлдберриз» на 190 тысяч

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Псковский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о применении принудительных мер воспитательного воздействия в отношении 15-летней учащейся, обвиняемой в краже из пункта выдачи заказов «Вайлдберриз» в деревне Борисовичи Псковского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что несовершеннолетняя совместно с двумя соучастниками в ночное время проникла в пункт выдачи заказов и похитила товары (ювелирные изделия, одежду, косметику, бытовую технику) на сумму более 190 тысяч рублей.

В судебном заседании девушка полностью признала вину, раскаялась в содеянном. Ущерб возмещён в полном объёме.

Учитывая, что преступление совершено впервые, относится к категории средней тяжести, а родители имеют возможность осуществлять контроль за поведением дочери, суд освободил несовершеннолетнюю от уголовной ответственности и применил меры воспитательного воздействия — предупреждение и передачу под надзор родителей сроком на один год.

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