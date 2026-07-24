В Невеле мужчина похитил коньяк из магазина

Сотрудниками МО МВД России «Невельский» установлен местный житель, подозреваемый в открытом хищении чужого имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 9 июля в Невеле из торгового зала магазина по улице Комсомольской неизвестный мужчина открыто без применения насилия похитил бутылку коньяка и скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Невельский» установили личность злоумышленника, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния.

Им оказался безработный горожанин, 1994 года рождения. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ведется расследование.