Общество

Николай Рассадин: Если «Экопром» и «АСПО» не договорятся, администрации Псковской области придется принимать волевое решение

Если регоператор ТКО и «АСПО» не договорятся, администрации Псковской области придется принимать волевое решение. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» активный участник общественно-политической жизни региона, поэт и бард Николай Рассадин, комментируя эффективность реализации реформы ТКО на территории Псковской области и возникший конфликт между ООО «Экопром» (регоператором) и «АСПО», выступающим как подрядчик.

По мнению Николая Рассадина, первым шагом для разрешения конфликта должны быть переговоры. «Это основа основ. Нужно сесть за стол переговоров и найти что-то, что приведет к снятию напряженности. Если это не приведет к решению проблемы, то суд», - отметил он, добавив, что если предприятия «не договорятся, то руководству региона придется принимать волевое политическое решение».

Как директор гипермаркета «Империал», с территории которого мусор вывозит «АСПО», Николай Рассадин не ощущает никаких проблем. «"АСПО" выполняет перед нами обязательства. Если бы от меня зависело, я бы на какой-то определенный момент, пока ситуация не разрешится, просто дал бы право "АСПО" выставлять счета напрямую. Например, у меня "АСПО" вывозит мусор, я ему и плачу. Это нормальное решение проблемы: кто вывозит, тот и получает деньги. И посредник тут не нужен», - заключил Николай Рассадин.