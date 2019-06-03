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Общество

В Пскове открылся Центр бесплатной юридической помощи «Земляки»

05.06.2019 15:39|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в Пскове по адресу улица Некрасова, 29 состоялось торжественное открытие Центра бесплатной юридической помощи «Земляки». 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского, в мероприятии приняли участие президент фонда «Земляки» Виктор Куликов, инициатор создания фонда, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, временно исполняющая обязанности ректора Псков ГУ Наталья Ильина, и.п. Главы города Пскова Елена Полонская, а также студенты и первые посетители юрцентра.

В приветственной речи к собравшимся обратился президент Фонда «Земляки» Виктор Куликов. Он отметил, что на сегодняшний день Фонд помог очень многим людям. «Каждый день наши волонтеры помогают тем, кто особенно в этом нуждается. И главная задача всех нас – протянуть руку помощи людям, и открытие Центра бесплатной юридической помощи – это и есть ощутимая поддержка наших земляков», - отметил он.

В своем выступлении инициатор фонда «Земляки», депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский подчеркнул, что Центр бесплатной юрпомщи открыт по общему решению с активом Фонда - а это около ста добровольных участников, которые работают на волонтерской основе. «Анализируя обращения, поступающие в мой адрес, как депутата Государственной Думы РФ, мы сделали вывод, что многие вопросы граждан требуют юридической помощи. Наиболее распространены вопросы в области жилищного, гражданского, административного, семейного, наследственного и трудового права», - сказал он и добавил, что Псковский государственный университет стал партнером для реализации этого проекта.

«Для студентов юридического факультета Псков ГУ работа в нашем Центра будет прекрасной возможностью для выработки практических знаний. Лучших студентов мы обязательно будем рекомендовать для трудоустройства нашим коллегам – предпринимателям, которые входят в состав РСПП, Союзмаша», - подчеркнул депутат.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, в свою очередь, отметила, что высококлассный юрист – это профессионал в определенной сфере: ЖКХ, земельное или гражданское право. «Данный проект и даст возможность нашим студентам каждую неделю в течение учебного своего процесса нарабатывать свои компетенции», - сказала она.

И.п. Главы города Елена Полонская подчеркнула, что юридический аспект – один из самых важных в обращениях граждан. «Юридические услуги сегодня недоступны для большого количества населения, которые оказались в трудной жизненной ситуации потому что это дорогие услуги. Бесплатные юридическая помощь и юридическое сопровождение для наших земляков, это очень важно, актуально», - заключила она.

Затем президент Фонда «Земляки» и врио ректора ПсковГУ подписали соглашение о сотрудничестве. Завершилось торжественное открытие приемом граждан.

Отметим, что любой желающий может оставить свой вопрос на сайте Центра Zpravo60.ru либо на страничке в соцсети «Вконтакте», запись на прием ведется по телефонам в Великих Луках: 6-99-86, а в Пскове: 60-63-36.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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