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Поселку Идрице Себежского района передали флаги с Северного полюса, острова Шпицберген и Североморска

Поселку Идрице Себежского района передали флаги, побывавшие на Северном полюсе, острове Шпицберген и в Североморске. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, это передача состоялась 11 июля в Москве, на площадке Общественной палаты Российской Федерации, на торжественном мероприятии, приуроченном к 75-летию освобождения поселка Идрица от немецко-фашистских захватчиков, состоялось в Москве. Мероприятие прошло в рамках реализации всероссийского культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015 - 2020».

Программу открыл круглый стол «75-летие освобождения в Великой Отечественной войне Идрицы, малой родины главной военной реликвии России - Знамени Победы», на котором были затронуты вопросы развития патриотических проектов на местах, подведены промежуточные итоги реализации проекта «Знамя Победы 2015 - 2020», в рамках которого ведется подготовка к 75-летию Великой Победы. В мероприятии приняли участие представители профильных органов государственной власти федерального и регионального уровней, общественных организаций и союзов патриотической направленности, деятели науки, культуры, образования и спорта. Псковскую область представлял заместитель главы администрации Себежского района Алексей Рябов.

Сопредседатель проекта, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина напомнила об особой роли Идрицы в Великой Отечественной войне. «Поселок Идрица - подлинный ветеран войны, давший свое имя Знамени Победы и ставший, по сути, малой родиной главнейшей военной реликвии России», - отметила она.

Кульминацией мероприятия и стала церемония передачи руководству Себежского района увеличенных копии Знамени Победы и флага Российской Федерации, площадью 100 квадратных метров. Алексею Рябову были вручены и флаги всех субъектов России, которые за несколько лет проекта принимали участие в патриотических акциях и были развернуты в Москве на Поклонной горе, в Североморске, на острове Шпицберген и Северном полюсе. Данные флаги будут храниться в музее «Боевой славы» поселка Идрица.

Официальная делегация, представляющая проект «Знамя Победы 2015 - 2020», будет присутствовать и на самом празднике 75-летия освобождения Идрицы, который пройдет в поселке 12 июля. Возглавит делегацию председатель проекта, первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров. Именно при поддержке этого проекта на центральной площади Идрицы, у Стелы освободителям поселка установлен 18-метровый флагшток, куда будет водружено копия Знамени Победы.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Идрица включена в план празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В рамках подготовки разработан документ, рассчитанный на три года, который включает комплекс мероприятий по развитию сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта, а также череду праздничных торжеств. Особенно активно проводилось благоустройство населенного пункта.

30 апреля этого года Идрица уже отпраздновала годовщину водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Памятная дата впервые приобрела официальный статус. В феврале этого года были внесены изменения в закон области «О копии Знамени Победы» и 30 апреля установлен «Днем празднования водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом».

Напомним, 12 июля 1944 года ряд воинских частей и соединений, участвовавших в операции по овладению крупным железнодорожным узлом «Идрица» и еще тысячью окружающих его населенных пунктов, были представлены к присвоению им Почетного наименования «Идрицкие». 25 июля 1944 года Почетные наименования «Идрицкие» были присвоены еще восьми воинским частям, среди которых числилась и 150-я стрелковая дивизия.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы - символом полного разгрома фашистской Германии. Факт водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова Идрицкой стрелковой дивизии на здании Рейхстага в Берлине ежегодно отмечается жителями поселка Идрица.