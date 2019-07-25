Общество

Документально-художественный фильм о зверствах в годы оккупации снимают в Псковской области

В Псковской области на этой неделе работает московская съемочная группа Фонда национального кино «Патриот».

Журналисты снимают документально-художественный фильм «Ленинградский процесс», рассказывающий о зверствах нацистов в годы оккупации.

Сегодня, 27 июля, съемочная группа побывала в Порховском музее, а также вместе с историком Валерием Яковлевым посетила деревню Красуха, которую немцы уничтожили в 1943 году вместе с жителями.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей участники проекта, фильм выйдет в эфир предположительно осенью этого года на одном из федеральных каналов.