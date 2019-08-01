Общество

ОНФ предлагает ввести персональную ответственность чиновников за невыполненные программы благоустройства городской среды

Активисты Народного фронта в разных регионах фиксируют случаи, когда программы благоустройства общественных территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» не исполняются на местах в срок и в нужном объеме. В этом случае жители остаются без долгожданного ремонта, а неосвоенные федеральные средства муниципалитеты должны вернуть в бюджет. Эксперты ОНФ считают, что необходимо ввести персональную ответственность муниципальных чиновников за нереализованные программы благоустройства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

Один из подобных случаев произошел в поселке Товарково Дзержинского района Калужской области. Активисты регионального отделения ОНФ побывали здесь вместе с председателем Общественной палаты Калужской области Галиной Донченковой. Изначально в 2019 г. в поселке планировалось благоустроить парк и детскую площадку. В конце июня местные власти отказались от этой идеи, издав постановление, в котором обозначили уже совсем другие городские объекты. При этом жителей даже не уведомили о том, как будет выглядеть новый проект. Но и он в итоге не был воплощен в жизнь, поскольку времени для полноценной реализации уже не оставалось, и областные власти приняли решение перераспределить денежные средства.

Как рассказали активисты ОНФ, жители поселка очень заинтересованы в обустройстве общественных территорий. Более того, некоторые объекты они создают за собственные средства. Например, многое сделано для благоустройства игровой площадки: уложено новое асфальтовое покрытие, по периметру игровой зоны проведено освещение, оборудованы скамейки, создана система обогрева в раздевалке. Площадка очень популярна у детей и взрослых. Летом здесь играют в мини-футбол и баскетбол, зимой ее заливают для игры в хоккей. Сейчас главная задача – установить борта вокруг площадки.

«Мы просим региональные власти провести в поселке благоустройство, на которое существует реальный социальный запрос. Товарково – не единственный населенный пункт, который лишился средств на реализацию проекта из-за нерасторопности чиновников на местах. Подход, при котором не освоенные вовремя деньги забирают, справедлив. Вместе с тем мы просим максимально учитывать интересы граждан. Кроме того, призываем областные власти ввести персональную ответственность муниципальных властей за невыполнение программы благоустройства», – сказал член регионального штаба ОНФ в Калужской области Михаил Калюта.

Угроза срыва контрактов на выполнение работ по благоустройству нависла над двумя городами Владимирской области – Суздалем и Гороховцом. В установленные договорами сроки проектно-сметная документация в этих муниципалитетах не была подготовлена. Сейчас завершены работы только по проектированию и государственной экспертизе проектной документации. Эксперты ОНФ считают, что рабочие могут не успеть все выполнить в установленные сроки, а качественное благоустройство должно проводиться в теплое время года.

«Мы обратились в адрес глав муниципальных образований с призывом усилить контроль за сроками реализации проектов, не допустив срыва программы и возврата денежных средств в федеральный бюджет», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ во Владимирской области, региональный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Руслан Зарипов.

Ситуации, когда муниципальные власти не успевают решить эти вопросы в срок, эксперты Народного фронта отмечают не первый год и в разных регионах. Например, в 2018 году на реализацию программы по благоустройству в Кировской области из федерального бюджета было выделено около 300 млн рублей. Более 10% из них – 33,4 млн рублей – муниципалитеты не смогли освоить. В таких случаях средства нужно вернуть в федеральный бюджет. Аутсайдером по освоенным деньгам стал областной центр. Кирову не удалось потратить 1/5 часть выделенных средств – 31 млн рублей.

«Примеров, когда проект благоустройства не выполнен из-за местных властей и жители остаются ни с чем, на самом деле хватает. Например, подобный случай мы выявили в городе Советская гавань Хабаровского края в 2018 году. Более 300 тысяч рублей было выделено на благоустройство одной из местных общественных территорий – парковой зоны. Однако муниципальные чиновники не провели никакой работы, даже не попытались. Они довольно грубо отреагировали на наши замечания. В конечном итоге деньги возвращены в федеральный бюджет. В Ялте аналогичная история была с дворовыми территориями. Да и в целом по Крыму мы отмечали факты, когда средства на благоустройство не осваивались, и в 2018, и в 2017 годах», – рассказала член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

Причины такой ситуации эксперты ОНФ видят в некачественной разработке проектно-сметной, конкурсной документации. Муниципальные власти слабо контролируют (а зачастую и вообще этим не занимаются) ход программы благоустройства, работу подрядчиков, не торопятся предъявить им претензии и потребовать устранить недоделки.

«Этот вопрос пора выносить на более высокий уровень – федеральная власть должна определить для муниципалов персональную ответственность за невыполненные программы благоустройства. Ведь эти проекты создаются для повышения качества жизни граждан, на них выделяются немалые деньги. И в итоге все проваливается на местах – из-за того, что кто-то работает для отчетов, а не для людей», – резюмировала Калинина.

Она добавила, что соответствующее предложение эксперты ОНФ обсудят на круглом столе в августе.