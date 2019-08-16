Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию нового выпуска программы «Сообразим на троих», который начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Компанию постоянным соведущим Константину Калиниченко и Александру Савенко составит псковский журналист Денис Камалягин. Вместе с радиослушателями участники программы обсудят активность кандидатов на финишной прямой выборов, а также разворачивающийся «под ковром» процесс, где на кону - кресло главы Пскова. Также журналисты коснутся других актуальных тем общественно-политической жизни региона.

Если вам есть, что сказать по этой теме, звоните по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.