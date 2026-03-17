Всемирный день социальной работы отмечают 17 марта

Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы (англ. World Day of Social Work). Инициаторами и организаторами этого профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, в 1983 году выступили: Международная Федерация социальных работников (англ. The International Federation of Social Workers, IFSW) и Международная Ассоциация школ социальной работы (англ. The International Association of Schools of Social Work, IASSW).

Инициативу поддержал Международный Совет по социальному обеспечению, а также национальные государственные и негосударственные социальные организации и учреждения более чем в 140 странах мира. Участие России в праздновании этого дня и реализации международных программ социальной направленности осуществляется благодаря координационным функциям Союза социальных педагогов и социальных работников (ССОПиР) РФ, пишет calend.ru.

Основная задача социальной работы — обеспечить достойный уровень и качество жизни представителей социальных групп, нуждающихся в помощи и поддержке. И важно улучшить благосостояние не просто отдельных людей, а семей и общества в целом.

К задачам социальной работы международного уровня относятся: обмен опытом между структурами и представителями различных государств по вопросам социальной работы и социальной политики, организация работы на основе международных стандартов и правовых норм, а также участие в развитии социального направления международной политики.

Разделение направленности социальной работы позволяет выстраивать программы, методы работы, а также способы защиты и помощь в реализации прав для каждой конкретной категории граждан, нуждающейся в помощи и поддержке. К таким направлениям относят: работу с детьми, семьями, инвалидами, пенсионерами, ветеранами, людьми с ограниченными материальными возможностями (малообеспеченными), детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, бездомными людьми и т.д. Перечень этот далеко не полный. Он лишь показывает, как многогранна социальная работа, какие важные общественные задачи выполняют люди, имеющие к ней прямое отношение.

Поддержка старшего поколения и людей-инвалидов – это надежда для каждого человека на то, что оказавшись в подобной ситуации, он не останется один на один со своей проблемой. Это решение важнейшей проблемы незащищённости и беспомощности, с которой может столкнуться любой человек в своей жизни. А поддержка детей и семьи – это надежда и залог будущего государства. Не случайно закон ставит такие социальные институты, как материнство, отцовство и детство под защиту государства.

Привлечение внимания правительств, государственных органов по всему миру к профилактике социальной незащищённости, преодолению проблем социального характера ежегодно каждый третий вторник марта принимает международный характер, когда отмечается Всемирный день социальной работы, который каждый год посвящен определенной теме.

Во всех учреждениях, органах и организациях системы социальной работы проводятся мероприятия, посвящённые проблемам сферы деятельности, достижениям и успехам в преодолении этих проблем. На местном, региональном и национальном уровнях проводятся круглые столы, конференции, семинары, концерты и другие мероприятия. Здесь отмечаются успехи отдельных работников, происходит обмен опытом между организациями и структурами органов социальной защиты.

Важно помнить и о том, что социальная работа трудна, она требует от работников огромного терпения, выдержки и профессионализма, так как направленность её – люди; люди со своим характером, настроением, состоянием здоровья, а ещё проблемами, которые нужно помочь им решить.