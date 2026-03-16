В Псковской области почтили память сотрудника спецназа «Зубр» Владислава Байгатова

Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели сотрудника отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области Владислава Байгатова. Он погиб в марте 2000 года при освобождении села Комсомольское в Чеченской Республике, до конца выполнив свой служебный долг, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В памятный день начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и первый заместитель начальника территориального органа Алексей Денисьев вместе с личным составом ОСН «Зубр» и ветеранами подразделения возложили цветы на месте захоронения Владислава Байгатова, почтив его память минутой молчания.

Владислав Байгатов был одним из тех, кто ценой собственной жизни защищал интересы страны и боролся с международным терроризмом. Село Комсомольское, где шли ожесточенные бои, стало местом, где он проявил беспримерное мужество и отвагу. Цена за эту смелость оказалась слишком высока – Владислав погиб, оставив после себя светлую память о настоящем герое. 

Всего за несколько дней до этой трагической даты, 8 марта 2000 года, при выполнении боевой задачи в Чечне погиб еще один сотрудник ОСН «Зубр» – Алексей Ширяев. Эти невосполнимые потери стали тяжелым испытанием для родных, близких и сослуживцев. Владислав Байгатов и Алексей Ширяев навсегда остались в памяти своих товарищей как пример мужества, преданности долгу и самоотверженности. Их имена стали символами героизма и напоминанием о том, какой ценой порой достигается мир и безопасность.

Сегодня на месте захоронения кавалера Ордена Мужества Владислава Байгатова собравшиеся возложили цветы и минутой молчания почтили его светлую память, которая навсегда останется в наших сердцах.

