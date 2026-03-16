Как не попасть в операционную после кабинета косметолога, рассказал пластический хирург

Косметология – это область медицины, которая требует высокой квалификации и глубоких знаний анатомии, физиологии и эстетики. В последние годы наблюдается рост случаев, когда некомпетентные специалисты наносят серьезный вред своим клиентам. пластический хирург, профессор, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян рассказал о самых распространенных ошибках, которые могут привести к необходимости хирургического вмешательства.
Одной из самых серьезных ошибок является неправильное использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Когда эти вещества вводятся в нос, существует риск некроза тканей.
Также нередки ситуации, когда филлеры вводят под кожу для коррекции лица, что может привести к образованию неэстетичных комков и асимметрии. Часто такие проблемы возникают из-за недостатка знаний у косметологов, которые, не имея достаточной подготовки, берутся за сложные процедуры.
По словам профессора Алексаняна, в прошлом популярные «золотые нити» также стали причиной серьезных осложнений в настоящем. Эти нити вводятся под кожу для лифтинга, но со временем могут образовать рубцовые изменения в тканях. Удаление таких нитей и восстановление нормальной структуры кожи – это сложная задача для пластического хирурга. В некоторых случаях потребуется не только извлечение нитей, но и проведение дополнительных процедур для улучшения внешнего вида.
Эксперт подчёркивает, что неграмотность таких специалистов может привести к тяжелым осложнениям, которые требуют вмешательства хирурга. Важно помнить, что каждая ошибка может стоить здоровья и красоты пациента. Решение проблемы заключается в том, чтобы все косметологические процедуры выполнялись только высококвалифицированными специалистами.
Клиенты должны быть внимательны и выбирать только тех специалистов, которые имеют соответствующее образование и опыт. Перед проведением процедуры важно ознакомиться с квалификацией косметолога и отзывами пациентов, пишет RuNews24.ru.