Как не попасть в операционную после кабинета косметолога, рассказал пластический хирург

Косметология – это область медицины, которая требует высокой квалификации и глубоких знаний анатомии, физиологии и эстетики. В последние годы наблюдается рост случаев, когда некомпетентные специалисты наносят серьезный вред своим клиентам. пластический хирург, профессор, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян рассказал о самых распространенных ошибках, которые могут привести к необходимости хирургического вмешательства.

Одной из самых серьезных ошибок является неправильное использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Когда эти вещества вводятся в нос, существует риск некроза тканей.

«Некроз – это процесс отмирания клеток, который может возникнуть в результате неправильного введения препарата или его избытка. В таких случаях требуется вмешательство пластического хирурга для восстановления нормального состояния тканей», — объяснил эксперт.

Также нередки ситуации, когда филлеры вводят под кожу для коррекции лица, что может привести к образованию неэстетичных комков и асимметрии. Часто такие проблемы возникают из-за недостатка знаний у косметологов, которые, не имея достаточной подготовки, берутся за сложные процедуры.

«По моему мнению, лучше сделать ринопластику или подтяжку лица и решить проблему раз и навсегда, чем регулярно колоть инъекции, которые могут повести себя непонятным образом и привести к непоправимым последствиям», – утверждает профессор.

По словам профессора Алексаняна, в прошлом популярные «золотые нити» также стали причиной серьезных осложнений в настоящем. Эти нити вводятся под кожу для лифтинга, но со временем могут образовать рубцовые изменения в тканях. Удаление таких нитей и восстановление нормальной структуры кожи – это сложная задача для пластического хирурга. В некоторых случаях потребуется не только извлечение нитей, но и проведение дополнительных процедур для улучшения внешнего вида.

«К сожалению, многие косметологи – это люди, которые окончили лишь краткосрочные курсы, не имея полноценного медицинского образования. Они могут называть себя специалистами, но фактически не обладают необходимыми знаниями и навыками. Это приводит к тому, что они выполняют процедуры, которые могут осуществлять только квалифицированные врачи-косметологи или дерматологи. Например, даже если врач гинеколог решит заняться косметологией без соответствующего обучения, это может закончиться плачевно», - заметил Тигран Алексанян.

Эксперт подчёркивает, что неграмотность таких специалистов может привести к тяжелым осложнениям, которые требуют вмешательства хирурга. Важно помнить, что каждая ошибка может стоить здоровья и красоты пациента. Решение проблемы заключается в том, чтобы все косметологические процедуры выполнялись только высококвалифицированными специалистами.

«Надеюсь, что в будущем система контроля за косметологами станет более строгой. В настоящее время за несанкционированные действия предусмотрены штрафы, но этого недостаточно для обеспечения безопасности пациентов», - подчеркнул Тигран Алексанян.

Клиенты должны быть внимательны и выбирать только тех специалистов, которые имеют соответствующее образование и опыт. Перед проведением процедуры важно ознакомиться с квалификацией косметолога и отзывами пациентов, пишет RuNews24.ru.