Псковский ресторан «Гельдт» получил награду за лучший интерьер на Russian Hospitality Awards

Ресторан «Гельдт» из Пскова стал победителем премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучший интерьер в ресторане». Торжественная XII церемония награждения прошла в большом зале отеля Radisson Blu на Ленинском проспекте в Москве, сообщила Псковской Ленте Новостей отельер и ресторатор Ирина Кухи.

«Добрый вечер всем, конечно же, хочу сказать большое спасибо своей команде, нашим дизайнерам, которые сегодня не здесь. Но я думаю, что они будут очень, очень счастливы, что мы получили такую классную награду. Хочу сказать, что мы уже 7 лет участвуем в отельной премии. Это наша 4-я награда. Первую мы получили за лучший лобби-бар в отеле, и в прошлом году мы как раз выиграли две номинации: лучший ресторан при отеле и лучшая концепция локального продукта. Это тоже был «Гельдт». Конечно, супер. Это море эмоций. Приезжайте в Псков. У нас небольшой древний город. Он очень красивый, старинный. С удовольствием будем вас ждать всех, кто ещё не был — это большое упущение. Ещё раз спасибо премии. Мы счастливы», - поделилась своими эмоциями со сцены Ирина Кухи.

В зале собрались рестораны‑финалисты премии 2025 года, почётные гости и партнёры Russian Hospitality Awards.

Награду в номинации вручала Анастасия Панеева — серийный предприниматель и основатель компании, объединяющей студию дизайна, учебный центр и инклюзивное производство.

