Общество

Борьба с «чeрными» лесорубами в Псковской области продолжается

В Псковской области продолжаются мероприятия, направленные на борьбу с незаконными вырубками леса. Работа в данном направлении ведется силами администрации Псковской области совместно с ассоциацией работников лесных отраслей «Псковский лес».

«Надеюсь, общими усилиями мы победим черных лесорубов, особенно если учесть, что в нашей стране произошел первый прецедент - в Вологодской области к штрафу за незаконную вырубку приговорили руководство фирму и физическое лицо», - сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей руководитель ассоциации «Псковский лес» Олег Петров.

По его словам, незаконные лесные вырубки вблизи деревни Починок Сиземского сельского поселения осуществлялись с 2016 года. По факту было возбуждено уголовное дело, однако в декабре 2018 года его закрыли «в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности». В апреле 2019 года природоохранный прокурор подал в суд иск с требованием обязать виновных в незаконной рубке выплатить ущерб.

Как показала проверка, в общей сложности было незаконно вырублено более 12 тысяч деревьев породы сосна, ель, береза и осина. Ущерб составил более 15 млн. рублей. Кроме того, ущерб от размещения порубочных остатков в водоохранной зоне реки составил более 7 млн. рублей. Вологодский городской суд обязал ответчиков возместить в бюджет более 22 млн. рублей, а также расчистить захламленные территории.

«Ранее ассоциация "Псковский лес" неоднократно пыталась обратить внимание на необходимость борьбы с незаконными вырубками леса на землях сельскохозяйственного назначения в псковском регионе, и сейчас идет плотная работа с руководством области в данном направлении, - напомнил Олег Петров. - Надеемся, что общими усилиями мы победим черных лесорубов, ведь лесов на землях сельскохозяйственного назначения в нашем регионе, да и по всей стране, много - около 10-15 % от общей площади лесов. Явного правового статуса у этих лесов до сих пор нет, и они подвергаются варварским рубкам».

«А леса эти обычно располагаются ближе всего к деревням и потому имеют особое значение для местного населения», - подчеркнул Олег Петров.