Общество

С 2020 года бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в электронном виде

С 1 января 2020 года всю годовую бухгалтерскую отчетность предприятия и ИП, обязанные по закону вести бухучет, должны будут представлять в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота (ЭДО). Таким образом, изменения в «Закон о бухгалтерском учете», внесенные отдельным Федеральным законом, в корне пересматривают систему обязательного представления в государственные структуры бухгалтерской отчетности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской налоговой, этим же законом отменяется обязанность представлять данный вид отчетности в Росстат. То есть вводится принцип «одного окна», что приведет к оптимизации взаимодействия между налоговыми органами и бизнесом.

Для субъектов малого предпринимательства (у кого среднесписочная численность не более 100 человек, а доход не превышает 800 млн. руб.) предусмотрена отсрочка. За 2019 год данная категория организаций сможет отчитаться как в электронном виде, так и на бумажном носителе, но начиная с отчетности за 2020 год – только через операторов электронного документооборота.

При этом сроки сдачи главной бухгалтерской отчетности в налоговые органы остаются прежними (и электронно, и на бумаге): это нужно делать не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного периода (календарного года). Обычно последний день приходится на 1 апреля следующего за отчётным года.