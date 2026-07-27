День города в Пскове прошел без происшествий. Общественный порядок и безопасность во время мероприятий, посвященных празднованию Дня города обеспечили сотрудники псковской полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В период празднования Дня города было организовано порядка 25 праздничных и культурно-развлекательных мероприятий, в которых приняло участие более 22 тысяч жителей и гостей областного центра. Для обеспечения безопасного проведения мероприятий на охрану общественного порядка вышло более 250 сотрудников полиции.

Содействие оказывали сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, народные дружинники, представители АНО «Дружина» и работники частных охранных организаций.