 
Общество

День города в Пскове прошел без происшествий

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День города в Пскове прошел без происшествий. Общественный порядок и безопасность во время мероприятий, посвященных празднованию Дня города обеспечили сотрудники псковской полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области 

В период празднования Дня города было организовано порядка 25 праздничных и культурно-развлекательных мероприятий, в которых приняло участие более 22 тысяч жителей и гостей областного центра. Для обеспечения безопасного проведения мероприятий на охрану общественного порядка вышло более 250 сотрудников полиции.

Содействие оказывали сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, народные дружинники, представители АНО «Дружина» и работники частных охранных организаций.

 
«Благодаря организованному несению службы сотрудниками полиции праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка», — резюмировали в ведомстве.

 

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