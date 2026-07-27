Псковский и Палкинский районы отмечают 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 27 июля. Об это сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Как отметил Михаил Ведерников, все жители Псковского и Палкинского районов глубоко признательны ветеранам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла – всем, кто выстоял в годы Великой Отечественной войны, приблизил Победу и пожертвовал самым дорогим ради нашего будущего. Сегодня жители Псковской области участвуют в специальной военной операции, продолжая победную летопись Отечества.

