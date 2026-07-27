День работника МФЦ в России отмечают сегодня

27 июля свой профессиональный праздник – День работника МФЦ – отмечают сотрудники российских многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг.

Дата выбрана в связи с тем, что 27 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» – основной нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ, принятый для снижения административных барьеров, упрощение взаимодействия граждан с чиновниками различных структур и ведомств, для облегчение процесса предоставления государственных услуг населению и снижения бюрократии.

Идея создания подобной структуры в стране появилась еще в 2000-х годах, а первый центр «Мои документы» был открыт в Москве в августе 2011 года. Первоначально центры выступали посредниками между физическими лицами и управлениями налоговой и миграционной служб, БТИ, кадастровой палатой и Пенсионным фондом РФ. Затем список услуг увеличился. В настоящее время, благодаря заключенным соглашениям и проведенным мероприятиям, МФЦ предоставляются гражданам в 89 регионах России свыше 400 услуг, и ежегодно этот перечень расширяется.

Сегодня МФЦ – категория бюджетных учреждений в России, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» после обращения заявителя с соответствующим запросом. При этом взаимодействие с органами, предоставляющими госуслуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется центром без участия заявителя.

Таким образом, являясь посредниками между гражданами и органами власти, МФЦ стали одним из самых успешных российских проектов в сфере совершенствования системы государственного управления, сумевший существенно упростить процедуру получения важных для жизни людей документов за счет экономии их времени и сил, что обеспечивает доступность государственных и муниципальных услуг для всех жителей страны.

За услугами в МФЦ приходят люди разных возрастов, социальных групп и профессий. Ежедневно сотрудники центров встречаются с вопросами и требованиями населения и стараются обеспечить эффективное и качественное предоставление услуг, пишет Calend.ru. Поэтому переоценить ответственность их работы сложно, ведь отношение к посетителям требует проявления корректности и вежливости, а к документам – внимания и профессионализма. Подготовкой ведущих специалистов занимаются в образовательных центрах МФЦ.

Отдавая дань важному и ответственному труду профессионалов центров и небольших офисах, открытых в малонаселенных пунктах, 27 июля празднуется День работника МФЦ. В честь праздника организуются различные торжественные мероприятия, церемонии награждения лучших сотрудников и благодарности от руководства и представителей власти. Этот праздник также способствует повышению осведомленности о роли и функциях МФЦ в обществе и показывает важность дальнейшего развития и улучшения системы государственного обслуживания населения страны.