Общество

В октябре вступают в силу ограничения на рыбную ловлю в Чудско-Псковском озере

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству напоминает, что, в соответствии с Правилами рыболовства для Северного и Западного рыбохозяйственных бассейнов, на водоемах Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Архангельской областей и Республики Коми вступили в силу осенние запреты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в связи с началом осеннего нерестового периода.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в частности, запрещено рыболовство с 1 октября до ледостава на Чудском озере в границах между линиями на севере - от южной оконечности деревни Островцы до мельницы в деревне Педаспяэ, на юге - от мыса Ухтина до мыса Сиговицы, на востоке - от деревни Подборовье до устья реки Самоловки, а также в квадратах 14-к и 17-з.

На Теплом озере запрещен вылов ряпушки - с 1 ноября по 30 декабря и сига - с 20 октября по 20 ноября.

С 1 сентября по 31 декабря запрещено использование ставных сетей с размером (шагом) ячеи 28-36 мм за исключением 1 км прибрежной зоны Чудского озера и 500 метров прибрежной зоны Псковского и Теплого озер.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и незаконных орудий лова. В особых случаях нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В целях предотвращения незаконного вылова рыбы в период действия осенних нерестовых запретов, сотрудниками отделов государственного контроля, надзора и рыбоохраны Северо-Западного теруправления Росрыболовства на подконтрольных Управлению водных объектах рыбохозяйственного значения предусмотрено усиление профилактических мероприятий. К работе специалистов рыбоохраны будут привлечены представители правоохранительных органов и внештатные общественные инспекторы.

Управление также призывает сообщать о фактах браконьерства по телефону «горячей линии» рыбоохраны 8 (921) 931-32-16.