Общество

Дновский центр соцобслуживания уличили в нарушении закона о персональных данных

Прокуратура Дновского района провела проверку исполнения требований федерального закона № 152 «О персональных данных». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, установлено, что в нарушение требований ч.2 ст.18.1 данного закона на официальном сайте ГКУСО «Центр социального обслуживания Дновского района» документ, определяющий политику учреждения в отношении обработки персональных данных, не размещен.

Прокурором района в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судьей. Руководитель учреждения привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.