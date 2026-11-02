Мурашко назвал фактор, который крадет годы жизни и влияет на развитие рака

Ожирение больше всего влияет на развитие хронических неинфекционных болезней, а также крадет годы жизни и способствует развитию онкозаболеваний, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Недавно опубликованные сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни, включая в том числе и развитие онкологических заболеваний», - сказал Мурашко в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

По словам министра, весь мир уже включился в борьбу с ожирением. Тема лишнего веса остается актуальной в повестке и российского здравоохранения, пишет РИА Новости.