Псковский Роспотребнадзор открыл «горячую» линию по вопросам цифровой маркировки товаров в преддверии Всемирного дня качества

С 2 по 12 ноября Управление Роспотребнадзора о Псковской области примет участие во Всероссийской горячей линии по вопросам цифровой маркировки товаров, приуроченной ко Всемирному дню качества, который в этом году отмечают 12 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся контроля за соблюдением требований к обязательной цифровой маркировке продукции.

Покупатели и предприниматели смогут задать вопросы по самым актуальным темам:

какие товары должны быть обязательно промаркированными;

есть ли исключения из этих правил;

как государство контролирует оборот продукции с маркировкой;

куда обращаться, если гражданин обнаружил товар без маркировки;

какие возможности предоставляет мобильное приложение для организации общественного контроля за соблюдением указанных требований.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической «горячей» линии: (8112) 29-06-58, (8112) 29-06-59, (8112) 29-06-60.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).