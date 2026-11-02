Псковский Роспотребнадзор открыл «горячую» линию по вопросам цифровой маркировки товаров в преддверии Всемирного дня качества

С 2 по 12 ноября Управление Роспотребнадзора о Псковской области примет участие во Всероссийской горячей линии по вопросам цифровой маркировки товаров, приуроченной ко Всемирному дню качества, который в этом году отмечают 12 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
Специалисты ответят на вопросы, касающиеся контроля за соблюдением требований к обязательной цифровой маркировке продукции.
Покупатели и предприниматели смогут задать вопросы по самым актуальным темам:
- какие товары должны быть обязательно промаркированными;
- есть ли исключения из этих правил;
- как государство контролирует оборот продукции с маркировкой;
- куда обращаться, если гражданин обнаружил товар без маркировки;
- какие возможности предоставляет мобильное приложение для организации общественного контроля за соблюдением указанных требований.
Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической «горячей» линии: (8112) 29-06-58, (8112) 29-06-59, (8112) 29-06-60.
На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).