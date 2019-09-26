Общество

Об изобретении грибоискателя задумался депутат Госдумы Александр Васильев

Об изобретении грибоискателя - мобильного приложения, помогающего искать грибы в лесу, - задумался депутат Госдумы от Псковской области, лидер межрегионального общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев.

Вчера, 29 сентября, он выложил сторис в Instagram со своей прогулки по лесу. На видео парламентарий рассуждает о пользе данного устройства для грибников, если бы его изобрели, и спрашивает у своих подписчиков, хотелось бы им иметь грибоискатель.

«Ходишь по лесу, а он тебе показывает, где грибы растут, какие, и ты такой за ними бежишь с ножиком, - отметил парламентарий. - ...Идешь с телефоном по лесу, а он тебе - "тыр-тыр-тыр" или голосовую команду "мухомор рядом". И пошел себе дальше боровики искать».

По мнению депутата, тот, кто создаст такое мобильное приложение, обречен на признание всех грибников страны.