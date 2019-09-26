Общество

Россия и Эстония провели совместные рыбоохранные рейды на Чудском и Псковском озерах

На прошлой неделе согласно решению 44-й сессии Российско-Эстонской Межправительственной комиссии о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах были проведены совместные мероприятия по контролю за промыслом водных биологических ресурсов на территории Эстонской Республики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

В контрольно-надзорных мероприятиях приняли участие сотрудники отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству и министерства окружающей среды Эстонской Республики.

Основное внимание инспекторов было уделено выловам судака у промысловиков, так как с 23 сентября на эстонской части акватории приостановлена добыча (вылов), в связи с освоением национальной квоты на него. Также проверялся улов при закольном промысле и учет выловленной рыбы.

По итогам рейдов инспекторским составом было выявлено 2 нарушения при закольном промысле в акватории Чудского озера. Следующие контрольно-надзорные мероприятия пройдут на территории Российской Федерации с 7 по 11 октября.