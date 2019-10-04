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Мы с мужем не чувствуем, что он приемный - история семьи, усыновившей малыша из детского дома

История псковской семьи, усыновившей малыша из детского дома. Супруги рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей о внезапности решения, о чувствах, страхах и обретенном счастье.

На момент, когда мы с мужем приняли решение усыновить ребенка из детского дома, в браке мы были практически 8 лет. Своих родных детей у нас не было. Не буду углубляться в подробности, по определенным обстоятельствам так получилось.

Мысль об усыновлении пришла внезапно. Причем, моему супругу.

Гуляя в парке, мы увидели совершенно счастливую семью - папа с симпатичной девочкой на руках, которая увлеченно что-то лепетала ему на своем «детском» языке, и мама, помогающая мальчику лет четырех ехать на велосипеде.

«Давай возьмем ребенка из детского дома!?» - эти слова ввели меня в ступор, но в то же время приятно удивили. Было ощущение, что крылья выросли за спиной. Именно этот вопрос разделил нашу жизнь на «до» и «после».

И понеслось - документы, справки, снова документы, Школа приемных родителей. Мы «учились» там вместе. Школа приемных родителей - это своеобразный фильтр, который отсеивает большинство пар, желающих принять ребенка в свою семью. Действительно, кто-то снимает розовые очки и понимает, что не готов к такой ответственности. Но мы благополучно прошли этот этап.

Наконец-то все необходимые документы были собраны, школа приемных родителей закончена - и вот оно, долгожданное заключение о возможности быть кандидатами в усыновители. Тогда мне казалось, что это самый ценный документ в моей жизни.

Ребенка, которого возьмем в свою семью, мы долго не выбирали. Конечно, изначально нам хотелось «самого лучшего», малыша без особенностей развития, с большими глазами, отличным здоровьем и так далее. Потом мы поняли, что возьмем ребенка, который западет в душу с первого взгляда.

Правда, все же «пунктик» у нас был - мальчик до 5 лет.

Мы обратились в местные органы опеки. Как сейчас помню, был прекрасный зимний солнечный день, мне казалось, что именно в этот день все изменится, это был первый шаг навстречу к нему, нашему сыну.

Мы сильно нервничали, начитавшись в интернете «ужасов» про органы опеки, про строгих инспекторов, которые с подозрением относятся к каждому кандидату на усыновление.

Но инспектор оказалась вежливой и приятной женщиной, которая рассказала нам о необходимых документах на усыновление.

Сотрудник опеки, выслушав наши пожелания, порекомендовала нам присмотреться к мальчику четырех лет. Муж, посмотрев фото малыша, выдал, не знаю в шутку или всерьез: «У него мой нос!». Мне мальчик тоже запал в душу, печальные глаза на фото взяли за живое.

Первая встреча с сыном навсегда останется в моей памяти. Когда мы пришли с ним знакомиться, он играл с другими ребятишками. Естественно, из-за страха у меня подкашивались ноги.

Мне казалось, что он не подойдет к нам, испугается. Первое, что я подумала, когда увидела сына - боже, какой же он маленький и худенький! По фото ведь не определишь рост ребенка.

Дениска сначала довольно настороженно отнесся к нам, но стоило нам провести с ним пару часов - от стеснения и неуверенности не осталось и следа. Мы увидели в нем очаровательного мальчика, который любит баловаться, смеяться, что-то увлеченно рассказывать.

И вот нас трое... Дениска оказался самым адекватным и понимающим ребенком, с первых дней у нас в семье была гармония и полное взаимопонимание. Адаптация была разве что у нашей кошки - ей не разрешалось бегать-прыгать, когда Денис спит, а когда Дениска не спал, ей приходилось прятаться.

Мы с мужем не чувствуем, что он приемный, такое ощущение, что он прожил с нами всю его жизнь, и о своем решении мы не пожалели ни разу. Я постоянно хочу дать ему больше материнской любви, так сказать, долюбить за все то время, что он провел в детском доме.

Мы с абсолютной уверенностью можем сказать, что годы, которые Дениска провел в нашей семье, - самые счастливые в нашей жизни.