Общество

На всероссийском конкурсе «Учитель года России - 2019» наградили псковского педагога

На всероссийском конкурсе «Учитель года России -2019» учитель истории и обществознания Середкинской средней общеобразовательной школы Псковского района Данил Москаленко отмечен специальным призом имени Геннадия Селезнева от «Учительской газеты». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса профессионального мастерства состоялась 4 октября, в Государственном Кремлевском дворце.

«Специальный приз "За настойчивость в достижении целей" и сертификат на 100 тысяч рублей псковскому педагогу вручил председатель редакционного совета «Учительской газеты» Петр Положевец», - отметили в пресс-службе.

«После возвращения в Псковскую область я хочу поделиться той радостью и тем опытом, багажом знаний и умений - всем, что здесь приобрел. Также хочу приложить все усилия, чтобы образование в нашем регионе развивалось и процветало, а победители областного этапа достойно выступали на этом конкурсе», - рассказал Данил Москаленко после церемонии награждения.

Также в ведомства добавили, что Даниил Москаленко окончил Псковский государственный университет. Его профессиональный стаж составляет четыре года. За это время он становился лауреатом и победителем целого ряда районных и областных конкурсов педагогического мастерства. В этом году Данил Москаленко стал победителем областного этапа Всероссийского конкурса педагогических достижений «Учитель года России».

Напомним, что педагоги Псковской области неоднократно получали высокую оценку экспертного жюри на Всероссийском конкурсе «Учитель года России». В прошлом году учитель истории, обществознания и права лицея № 4 Пскова Илья Казанцев вошел в число пяти лауреатов Всероссийского конкурса.

Специальный приз редакция «Учительской газеты» учредила в 2015 году. Благодаря Геннадию Селезневу, который был редактором газеты с 1988 по 1991 годы, был дан старт первому в стране профессиональному педагогическому конкурсу.