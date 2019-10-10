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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

10.10.2019 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко, Александр Савенко и Денис Камалягин обсудят основные параметры программы социально-экономического развития Псковской области и перспективы ее реализации для региона, а также поговорят о предстоящей реконструкции площади Ленина в Пскове. В июле 2019 года городские власти анонсировали полную реконструкцию центральной городской площади, однако утвержденный дизайн-проект оправдал самые пессимистические прогнозы.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #сообразим на троих
Источник: Псковская Лента Новостей
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