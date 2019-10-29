Общество

Состав Молодежного парламента обновится

В областном Собрании депутатов начинается процедура по формированию нового состава Молодёжного парламента – в ходе 36-й сессии депутаты приняли постановление «О формировании состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2020 - 2022 годы». Согласно документу процесс формирования коллегиального совещательного и консультативного органа по вопросам государственной молодежной политики Псковской области должен быть завершен к 1 января 2020 года – дате окончания полномочий действующего состава Молодежного парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Обновленный Молодежный парламент, как и прежде, будет состоять из 44 человек. Половину его состава делегируют региональные отделения политических партий, представленные в Собрании, пропорционально количеству фракционных мандатов.

Еще 22 человека изберутся на конкурсной основе. Для проведения конкурса распоряжением Собрания будет создан организационный комитет и конкурсная комиссия. Этим же документом будут определены сроки начала и окончания конкурсных процедур.