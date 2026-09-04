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«Профсоюзный диктант» напишут в Пскове 21 сентября

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Всероссийская просветительская акция «Профсоюзный диктант» пройдёт в Пскове 21 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Афиша: Псковский областной совет профсоюзов

Акция направлена на укрепление ценностей единства, солидарности и взаимоподдержки, сохранение профсоюзных традиций и развитие социального партнёрства. 

Принять участие может каждый желающий. Это возможность не только проверить свои знания, но и больше узнать об истории профсоюзов, их роли в защите прав работников и развитии социального партнерства. Участите бесплатное. 

Мероприятие начнется в малом зале Дома профсоюзов в 11:30.

Дополнительной регистрации не требуется. 

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