«Профсоюзный диктант» напишут в Пскове 21 сентября

Всероссийская просветительская акция «Профсоюзный диктант» пройдёт в Пскове 21 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Афиша: Псковский областной совет профсоюзов

Акция направлена на укрепление ценностей единства, солидарности и взаимоподдержки, сохранение профсоюзных традиций и развитие социального партнёрства.

Принять участие может каждый желающий. Это возможность не только проверить свои знания, но и больше узнать об истории профсоюзов, их роли в защите прав работников и развитии социального партнерства. Участите бесплатное.

Мероприятие начнется в малом зале Дома профсоюзов в 11:30.

Дополнительной регистрации не требуется.