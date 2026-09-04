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Псковские росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора»

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В День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области поддержали всероссийскую акцию «Вместе против террора» и провели встречу с кандидатом политических наук Андреем Маковским, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе лекции Андрей Маковский подробно рассказал о правовых основах и современных формах терроризма и экстремизма. Участники встречи обсудили положения федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», а также актуальные вызовы в данной сфере.

В завершение мероприятия росгвардейцы поблагодарили гостя за познавательную лекцию.

«Акция призвана укрепить правовую грамотность граждан и сформировать устойчивое неприятие терроризма и экстремизма», - отметили в пресс-службе управления.
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