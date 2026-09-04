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«В фокусе»: Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев об итогах приемной кампании и актуальных вопросах жизни вуза

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». В фокусе ведущего Константина Калиниченко будут итоги приемной кампании и актуальные вопросы жизни Псковского государственного университета.

Как прошел набор-2026? На какие специальности конкурс был самым высоким? Студенты из каких регионов и стран сейчас учатся в университете? Насколько они заинтересованы в получении образования? Как университет адаптируется к поколению зумеров? Какими точками притяжения сегодня может похвастаться ПсковГУ? Как руководство вуза привлекает в регион сильных молодых ученых и борется с поколенческим разрывом в педсоставе? На эти и многие другие вопросы ответит временно исполняющий обязанности ректора ПсковГУ Сергей Николаев. 

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как обычно, можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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