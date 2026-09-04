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Сельскохозяйственную продукцию представят на ярмарке «Осень-2026» в Пскове

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Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2026» пройдет в Пскове 3 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Ежегодно областная сельскохозяйственная ярмарка становится одним из самых ярких и массовых событий для жителей региона. В ней принимают участие фермеры, сельхозпроизводители и ремесленники из разных районов — они привозят продукцию, выращенную и изготовленную своими руками. На торговых рядах можно найти свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, мед, домашние сыры, выпечку, а также саженцы и товары народных промыслов», - отметили в правительстве

Организатором ярмарки выступает региональное министерство сельского хозяйства.

В начале осени ярмарки состоятся также в муниципалитетах Псковской области. 11 сентября мероприятия пройдут в Стругокрасненском муниципальном округе, 12 сентября - в Дедовичском и Пушкиногорском округах, 13 сентября - в Бежаницах.

В Красногородском муниципальном округе торговые ряды будут работать 17 сентября, в Дно - 19 сентября, в Новоржеве - 20 сентября, в Пустошке - 23 сентября, в Пыталово - 24 сентября.

Сразу в четырех муниципалитетах - Порховском, Гдовском и Псковском округах, а также в Великих Луках сельскохозяйственная ярмарка состоится 26 сентября. 27 сентября, свой урожай продемонстрируют жители Палкинского и Плюсского округов.

Невель и Остров организуют ярмарку 3 октября. В Опочке мероприятие состоится 4 октября.

Завершат ярмарочный сезон Новосокольнический, Печорский и Себежский округа 10 октября.

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