Сельскохозяйственную продукцию представят на ярмарке «Осень-2026» в Пскове

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2026» пройдет в Пскове 3 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Организатором ярмарки выступает региональное министерство сельского хозяйства.
В начале осени ярмарки состоятся также в муниципалитетах Псковской области. 11 сентября мероприятия пройдут в Стругокрасненском муниципальном округе, 12 сентября - в Дедовичском и Пушкиногорском округах, 13 сентября - в Бежаницах.
В Красногородском муниципальном округе торговые ряды будут работать 17 сентября, в Дно - 19 сентября, в Новоржеве - 20 сентября, в Пустошке - 23 сентября, в Пыталово - 24 сентября.
Сразу в четырех муниципалитетах - Порховском, Гдовском и Псковском округах, а также в Великих Луках сельскохозяйственная ярмарка состоится 26 сентября. 27 сентября, свой урожай продемонстрируют жители Палкинского и Плюсского округов.
Невель и Остров организуют ярмарку 3 октября. В Опочке мероприятие состоится 4 октября.
Завершат ярмарочный сезон Новосокольнический, Печорский и Себежский округа 10 октября.