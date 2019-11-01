Общество

В областном законодательстве появилось понятие «региональная социальная доплата к пенсии»

Депутаты областного Собрания подготовили законодательную базу для предоставления с 2020 года региональной социальной доплаты к пенсии — соответствующие понятие зафиксировано в законе «О государственной социальной помощи в Псковской области». Ежемесячную денежную выплату будут получать пенсионеры, чье материальное обеспечение не дотягивает до величины прожиточного минимума. Такая социальная доплата предусмотрена федеральным законодательством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, что в сентябре законом области была установлена величина прожиточного минимума пенсионера — она составила 9 529 рублей. Так как в нашем регионе эта цифра выше чем в целом по России, то у Псковской области возникает обязанность по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии — разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера в Псковской области и материальным обеспечением пенсионера.

Прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году составляет 29 369 человек, средний размер доплаты — 2 250,90 рублей на человека. Годовой объём выплат оценивается в 708 млн 881 тысячу рублей. 93% расходов возьмёт на себя федеральный бюджет, софинансирование региона составит 7%. Расходы на доставку социальной доплаты также будут покрываться из областного бюджета.