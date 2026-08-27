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Росгвардейцы выявили 27 нарушений при проверке псковских частных охранных организаций с начала года

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Совещание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности прошло в региональном управлении Росгвардии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, с начала года сотрудники провели 209 проверок частных охранных организаций, а также объектов, охраняемых ЧОО, в ходе которых выявили 27 правонарушений.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе совещания обсуждали результаты исполнения подразделениями лицензионно-разрешительной работы ведомства государственной функции по контролю за частной охранной деятельностью в первом полугодии 2026 года и выполнение частными охранными организациями требований нового федерального закона от 30.11.2024 №427 — ФЗ «О частной охранной деятельности». 

В мероприятии приняли участие руководство ЦЛРР управления Росгвардии, представители УМВД, РООР ФКЦ РОС Пскова, руководители частных охранных организаций.

На совещании отмечено, что потенциал частных охранных организаций активно применяется для участия в охране общественного порядка при проведении крупных публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан. 

За шесть месяцев текущего года частными охранниками задержано 202 гражданина, в том числе 13 человек за совершение преступлений, за нарушения административного законодательства — 189. 

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы участия частных охранных организаций в обеспечении общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, и Единого дня голосования.

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