В Великих Луках состоялась августовская педагогическая конференция

Традиционная августовская конференция работников образования города прошла 27 августа в Великих Луках. Тема мероприятия — «Год единства народов России и Год дошкольного образования: интеграция приоритетов в муниципальную образовательную повестку», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация города Великие Луки

В работе конференции приняли участие педагоги, руководители образовательных организаций, ветераны педагогического труда, молодые специалисты и почётные гости. С приветственным словом к участникам обратился заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев. Также участников поздравил депутат Государственной Думы Александр Козловский.

В ходе конференции были подведены итоги прошедшего учебного года и определены приоритеты на новый. Особое внимание уделено вопросам формирования единого образовательного пространства, повышению качества образования и созданию комфортных условий для педагогов и обучающихся.

На сцене вручили муниципальные награды лучшим представителям сферы. Муниципальной награды «Просветитель» за высокие результаты труда, творческий потенциал, педагогическое мастерство и профессионализм удостоены:

Юлия Анушенкова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №1;

Татьяна Дроздова, методист средней общеобразовательной школы №2;

Татьяна Зернова, директор Дома детского творчества.

Муниципальной премией «Дебют» за успехи в начале педагогической карьеры награждены молодые специалисты:

Алина Барсукова, учитель истории и обществознания Инженерно-экономического лицея;

Маргарита Малышева, педагог-организатор Лицея №11.

Также ряд педагогов дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования отмечены благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие сферы образования города.

Отдельный блок конференции был посвящён развитию образовательной инфраструктуры. В рамках масштабных работ по капитальному ремонту и модернизации выполнена замена оконных блоков в Лицее №11, Центре образования и детском саду №20; проведены ремонты пищеблоков и обеденных залов в Центре образования, школах №2 и №16, детском саду №20; отремонтированы групповые и учебные кабинеты в детских садах №№3, 4, 8, а также в детско-юношеских спортивных школах №1 и №3; выполнены работы по ремонту ограждений (детский сад №26), модернизированы системы видеонаблюдения (детский сад №21), оборудован пункт охраны (школа №13) и усовершенствована система контроля доступа (школа №1); проведены ремонты спортивных залов в школе №17 и Кадетской школе, а также ремонт гардеробов в Педагогическом лицее; обновлено асфальтовое покрытие в Кадетской школе и детском саду №5, выполнена укладка тротуарной плитки в школе №5.

В новом учебном году в школы и учреждения дополнительного образования города пришли 17 молодых педагогов. Система образования Великих Лук полностью готова к началу учебного года: все объекты инфраструктуры приведены в порядок, созданы безопасные и комфортные условия для обучения и воспитания детей.

Напомним, в Пскове вчера прошел областной педсовет.