Общество

Что за ужас творится - псковичи пожаловались на разбросанные у воинской части упаковки из-под масла. ФОТО

Псковичи пожаловались в Сети на «кучу» упаковок из-под масла, разбросанных у воинской части на Юбилейной, 18. Пост и фотографии, свидетельствующие об этом, появились 7 ноября в группе «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте».

Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте»

«Что за ужас творится? Разве можно вот так просто взять и выкинуть где попало кучу коробочек от масла?», - говорится в сообщении.

Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте»



Комментаторы, подключившиеся к обсуждению, предположили: «Это вороны и галки растаскивают из мусорных баков». На что получили следующий ответ: «Значит, мусор нужно лучше хранить до того, как вывезут!».

Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте»



Некоторые подписчики отметили, что мусорные баки, располагающиеся на территории части, нужно закрывать. А кто-то обратился к свидетелям этой «кучи», чтобы они ее и убрали: «Люди, начните с себя! Сделайте мир лучше!».

Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте»

