Игорь Иванов: Братские народы России и Беларуси исторически связаны общим героическим прошлым

Поздравления в адрес белорусского народа передал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.
Фото: Псковский облсовпроф
По его словам, для псковских профсоюзов Беларусь — это добрый сосед, надежный партнер и верный товарищ.
«Мы искренне гордимся тем, что на протяжении многих лет между нашими организациями выстроено и успешно развивается крепкое профсоюзное сотрудничество. В деле защиты социально-экономических прав и законных интересов человека труда мы всегда выступаем единым фронтом. Мы едины в наших стремлениях, мы солидарны в наших действиях. И именно в этом единстве, взаимной поддержке и истинной профсоюзной солидарности кроется наша общая сила. В этот праздничный день от всего псковского профсоюзного актива желаю Республике Беларусь мирного неба над головой, созидательной энергии, стабильности и процветания. А каждому жителю вашей прекрасной страны — крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в труде!» - добавил Игорь Иванов.