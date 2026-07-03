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Игорь Иванов: Братские народы России и Беларуси исторически связаны общим героическим прошлым

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Поздравления в адрес белорусского народа передал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

«Уважаемые коллеги, дорогие братья-белорусы! От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем независимости Республики Беларусь! Этот день имеет особое значение не только для вашей страны, но и для всех нас, россиян. Наши братские народы исторически связаны неразрывными узами, общим героическим прошлым, глубоким духовным родством и бережным, уважительным отношением к нашим добрым традициям», - сказал Игорь Иванов.

По его словам, для псковских профсоюзов Беларусь — это добрый сосед, надежный партнер и верный товарищ.

«Мы искренне гордимся тем, что на протяжении многих лет между нашими организациями выстроено и успешно развивается крепкое профсоюзное сотрудничество. В деле защиты социально-экономических прав и законных интересов человека труда мы всегда выступаем единым фронтом. Мы едины в наших стремлениях, мы солидарны в наших действиях. И именно в этом единстве, взаимной поддержке и истинной профсоюзной солидарности кроется наша общая сила. В этот праздничный день от всего псковского профсоюзного актива желаю Республике Беларусь мирного неба над головой, созидательной энергии, стабильности и процветания. А каждому жителю вашей прекрасной страны — крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в труде!» - добавил Игорь Иванов.

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